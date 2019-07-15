Голкипер "Монпелье" Бенжамин Лекомт перешел в "Монако". Контракт с 28-летним вратарем рассчитан на 5 сезонов.

Лекомнт провел почти 250 матчей во лиге 1: он семь сезонов выступал за "Лорьян" (2010 - 2017) – в том числе 6 месяцев аренды в "Дижоне" (2013/2014) и два сезона играл за "Монпелье".

В сентябре 2018 Лекомте впервые был вызван в сборную Франции.