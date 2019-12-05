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Леком считает, что «Монако» должно улучшать свое турнирное положение в чемпионате Франции

18:30
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Вратарь «Монако» Бенжамен Леком перед матчем 17-го тура чемпионата Франции против «Амьена» поделился ожиданиями от встречи, сообщает официальный сайт монегасков. Игра пройдет 7 декабря.

— Турнирная таблица — это не то, что нас сейчас больше всего беспокоит, но, мы знаем, что мы должны продолжать побеждать дальше, — приводит слова Лекома пресс-служба «Монако». — Я продолжаю работать и помогать своей команде подняться как можно выше в таблице. Я не игрок стартового состава сборной Франции, но если это случится, то будет означать, что я добился успеха в клубе.

«Монако» с 21 баллом занимает 13-е место в турнирной таблице лиги 1.

Чемпионат Франции: лига 1, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

Монако — Амьен

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