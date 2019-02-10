Леандро Паредес: "Одноклубники помогают мне интегрироваться в новую команду"

Бывший полузащитник "Зенита", а ныне хавбек "ПСЖ" Леандро Паредес после победы в 24-м туре чемпионата Франции над "Бордо"​ (1:0) прокомментировал свое физическое состояние и адаптацию в новой команде, сообщает официальный сайт парижан.

– Несколько дней я был без игровой практики, но сегодня вечером чувствовал себя хорошо на поле. Прошло много времени с тех пор, как я оказался в "ПСЖ". Одноклубники помогают мне интегрироваться в новую команду. Во вторник нас ждет очень важный матч против "Манчестер Юнайтед". Мы сделаем все, чтобы подготовиться к нему наилучшим образом, – приводит слова Паредеса пресс-служба "ПСЖ".

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