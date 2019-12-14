Леандро Паредес: «Лучше выиграть Кубок Либертадорес с «Бока Хуниорс», чем Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес подчеркнул, что остается преданным фанатом «Бока Хуниорс». Экс-игрок «Зенита» рассказал, что хотел бы вернуться в аргентинский клуб еще в расцвете сил.

— Я говорил не раз, что не хочу возвращаться в «Боку» только ради завершения карьеры, — цитирует ESPN Паредеса. — Мне есть чем заняться в Европе. Но если я вернусь в «Боку», то должен быть в хорошей форме. Я остаюсь фанатом этого клуба. Предпочту вернуться в «Боку» и выиграть Кубок Либертадорес, чем выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и получить «Золотой мяч».