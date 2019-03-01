Леандро Паредес: "Ди Мария многое организовал для меня в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес в интервью клубной пресс-службы отметил роль нападающего Анхеля Ди Марии в переходе в столичную команду, сообщает официальный сайт французского клуба.

24-летний аргентинец перешел в "ПСЖ" зимой из "Зенита".

– Анхель позвонил мне до того, как я подписал контракт, мы много говорили о футболе, о команде, клубе ... Он многое организовал для меня еще до приезда в "ПСЖ". Он мне очень помог, и я надеюсь, что мы сможем продолжать усердно работать вместе, чтобы пройти с командой как можно дальше в каждом соревновании, – приводит слова Ди Марии пресс-служба "ПСЖ".

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