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«Ле Ман» выбил «Ниццу» из Кубка французской лиги

22:49
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«Ле Ман» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 1/16 финала Кубка французской лиги — 3:2. В составе победителей отличились нападающие Абубакари Канте и Венсан Креин, а также защитник Пьер Лемонье. У гостях забили хавбеки Вилан Сиприен и Пьер Ле Мелу.

Кубок французской лиги

1/16 финала

«Ле Ман» — «Ницца» — 3:2 (3:2)

Голы: Креин, 1 (1:0). Лемонье, 13 (2:0). Сиприен, 15 — с пенальти (2:1). Канте, 16 (3:1). Ле Мелу, 18 (3:2).

«Ницца»: Клементия, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Аталь, Сиприен, Ле Мелу (Данилу, 87), Тамез (Маолида, 56), Срарфи (Будауи, 75), Ганаго.

Предупреждения: Аталь, 20. Ганаго, 90+4.

Судья: Мийо (Франция).

30 октября. Ле-Ман. Стадион «ММАрена».

Ле Ман — Ницца

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