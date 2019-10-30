«Ле Ман» выбил «Ниццу» из Кубка французской лиги
22:49
«Ле Ман» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 1/16 финала Кубка французской лиги — 3:2. В составе победителей отличились нападающие Абубакари Канте и Венсан Креин, а также защитник Пьер Лемонье. У гостях забили хавбеки Вилан Сиприен и Пьер Ле Мелу.
Кубок французской лиги
1/16 финала
«Ле Ман» — «Ницца» — 3:2 (3:2)
Голы: Креин, 1 (1:0). Лемонье, 13 (2:0). Сиприен, 15 — с пенальти (2:1). Канте, 16 (3:1). Ле Мелу, 18 (3:2).
«Ницца»: Клементия, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Аталь, Сиприен, Ле Мелу (Данилу, 87), Тамез (Маолида, 56), Срарфи (Будауи, 75), Ганаго.
Предупреждения: Аталь, 20. Ганаго, 90+4.
Судья: Мийо (Франция).
30 октября. Ле-Ман. Стадион «ММАрена».
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