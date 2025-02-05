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Сегодня, 01:05

«ПСЖ» с Сафоновым победил «Ле Ман» в Кубке Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ПСЖ» перед матчем против «Ле Мана».
Фото AFP

«ПСЖ» переиграл «Ле Ман» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 2:0. Игра прошла на стадионе «Мари-Марвингт» в Ле Мане.

На 25-й минуте Дезери Дуэ открыл счет. В конце второго тайма Брэдли Баркола, заменивший Дуэ, забил второй мяч парижан.

Ворота парижской команды в этой игре защищал россиянин Матвей Сафонов.

Соперник «ПСЖ» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Ле Ман
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 5 0 54-19 50
2
 Марсель 20 12 4 4 43-25 40
3
 Монако 20 11 4 5 36-24 37
4
 Лилль 20 9 8 3 33-20 35
5
 Ницца 20 9 7 4 39-26 34
6
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7
 Лион 20 8 6 6 32-26 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 20 7 6 7 33-32 27
10
 Тулуза 20 7 5 8 21-22 26
11
 Осер 20 6 5 9 27-33 23
12
 Анже 20 6 5 9 22-29 23
13
 Реймс 20 5 7 8 26-29 22
14
 Нант 20 4 9 7 24-30 21
15
 Ренн 20 6 2 12 27-30 20
16
 Сент-Этьен 20 5 3 12 19-43 18
17
 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
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