«ПСЖ» с Сафоновым победил «Ле Ман» в Кубке Франции

Читать «СЭ» в

«ПСЖ» переиграл «Ле Ман» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 2:0. Игра прошла на стадионе «Мари-Марвингт» в Ле Мане.

На 25-й минуте Дезери Дуэ открыл счет. В конце второго тайма Брэдли Баркола, заменивший Дуэ, забил второй мяч парижан.

Ворота парижской команды в этой игре защищал россиянин Матвей Сафонов.

Соперник «ПСЖ» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.