Ле Гре подаст в суд на министра спорта Франции за клевету

Ноэль Ле Гре, который 28 февраля подал в отставку с поста главы Федерации футбола Франции (FFF), собирается подать иск в суд на министра спорта страны Амели Удеа-Кастера, сообщил адвокат функционера Тьерри Марамбер.

«Мы собираемся подать на нее за клевету в республиканский суд», — приводит слова адвоката РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сторона Ле Гре обвиняет министра во лжи в аудиторском отчете, по итогам которого функционер подал в отставку. Ле Гре также намерен подать иск в административный суд с требованием об отмене решения аудита.

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Гре по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF. Также Ле Гре подвергся критике после продления контракта с главным тренером национальной команды Франции Дидье Дешамом и высказываний в адрес Зинедина Зидана.

Ле Гре занимал свой пост с июня 2011 года. Его полномочия должны были закончиться в 2024 году. С 2005 по 2011 год чиновник занимал пост вице-президента FFF.