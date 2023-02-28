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28 февраля, 23:34

Ле Гре подаст в суд на министра спорта Франции за клевету

Мария Гусева
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Ноэль Ле Гре, который 28 февраля подал в отставку с поста главы Федерации футбола Франции (FFF), собирается подать иск в суд на министра спорта страны Амели Удеа-Кастера, сообщил адвокат функционера Тьерри Марамбер.

«Мы собираемся подать на нее за клевету в республиканский суд», — приводит слова адвоката РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сторона Ле Гре обвиняет министра во лжи в аудиторском отчете, по итогам которого функционер подал в отставку. Ле Гре также намерен подать иск в административный суд с требованием об отмене решения аудита.

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Гре по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF. Также Ле Гре подвергся критике после продления контракта с главным тренером национальной команды Франции Дидье Дешамом и высказываний в адрес Зинедина Зидана.

Ле Гре занимал свой пост с июня 2011 года. Его полномочия должны были закончиться в 2024 году. С 2005 по 2011 год чиновник занимал пост вице-президента FFF.

Источник: РИА
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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Ницца – Осер
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ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
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Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
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Страсбур – Брест
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