«Ланс» победил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции

«Ланс» выиграл у «Тулузы» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 4:1. Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

На 9-й минуте нападающий Флориан Товен реализовал пенальти и открыл счет. Затем Аллан Сен-Максимен удвоил преимущество кроваво-золотых. Гости отыграли один мяч благодаря голу Сантьяго Идальго в середине первого тайма. Перед перерывом защитник Маттье Юдоль вернул «Лансу» преимущество в два мяча. Во второй половине полузащитник Адриен Томассон довел счет до крупного.

Второй финалист определится в среду, 22 апреля, в матче «Страсбур» — «Ницца». Начало игры — 22:00 по московскому времени.