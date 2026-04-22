«Ланс» победил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции
«Ланс» выиграл у «Тулузы» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 4:1. Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.
На 9-й минуте нападающий Флориан Товен реализовал пенальти и открыл счет. Затем Аллан Сен-Максимен удвоил преимущество кроваво-золотых. Гости отыграли один мяч благодаря голу Сантьяго Идальго в середине первого тайма. Перед перерывом защитник Маттье Юдоль вернул «Лансу» преимущество в два мяча. Во второй половине полузащитник Адриен Томассон довел счет до крупного.
Второй финалист определится в среду, 22 апреля, в матче «Страсбур» — «Ницца». Начало игры — 22:00 по московскому времени.
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|В
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|П
|+/-
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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