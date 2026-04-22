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22 апреля, 00:07

«Ланс» победил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ланс» выиграл у «Тулузы» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 4:1. Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

На 9-й минуте нападающий Флориан Товен реализовал пенальти и открыл счет. Затем Аллан Сен-Максимен удвоил преимущество кроваво-золотых. Гости отыграли один мяч благодаря голу Сантьяго Идальго в середине первого тайма. Перед перерывом защитник Маттье Юдоль вернул «Лансу» преимущество в два мяча. Во второй половине полузащитник Адриен Томассон довел счет до крупного.

Второй финалист определится в среду, 22 апреля, в матче «Страсбур» — «Ницца». Начало игры — 22:00 по московскому времени.

Кубок Франции. 1/2 финала.
21 апреля, 22:10. Боллар-Делелис (Ланс)
Ланс
4:1
Тулуза

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ФК Ланс
ФК Тулуза
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
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