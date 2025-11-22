«Ланс» обыграл «Страсбур» и одержал третью победу подряд

«Ланс» дома победил «Страсбур» в матче 13-го тура французской Лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 69-й минуте забил Пьерр-Исмаэль Ганю.

Обе команды завершили игру вдесятером — на 77-й минуте удалили полузащитника гостей Валентина Барко, а в концовке красную карточку получил форвард хозяев Морган Гилавоги.

«Ланс» (28 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на второеместо в Лиге 1. «Страсбур» (22) идет четвертым в турнирной таблице.