«ПСЖ» одержал волевую победу над «Лансом»

«ПСЖ» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции победил «Ланс» — 2:1.

Форвард хозяев Мбала Нзола открыл счет в первом тайме, после перерыва нападающий гостей Брэдли Барколя сначала отдал голевую передачу на полузащитника Фабиана Руиса, а затем отличился сам. Вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» (46 очков) занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, «Ланс» (27) — на седьмой строчке.