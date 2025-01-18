«ПСЖ» одержал волевую победу над «Лансом»
«ПСЖ» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции победил «Ланс» — 2:1.
Форвард хозяев Мбала Нзола открыл счет в первом тайме, после перерыва нападающий гостей Брэдли Барколя сначала отдал голевую передачу на полузащитника Фабиана Руиса, а затем отличился сам. Вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ» (46 очков) занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, «Ланс» (27) — на седьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|
2
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|
3
|Лилль
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|
4
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|17
|8
|4
|5
|29-22
|28
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Тулуза
|17
|7
|3
|7
|19-19
|24
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|30-29
|23
|
10
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
11
|Брест
|17
|7
|1
|9
|26-30
|22
|
12
|Реймс
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|
13
|Анже
|17
|5
|4
|8
|19-27
|19
|
14
|Ренн
|17
|5
|2
|10
|23-25
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
16
|Сент-Этьен
|17
|5
|1
|11
|16-37
|16
|
17
|Гавр
|17
|4
|0
|13
|13-36
|12
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.01
|21:00
|
Монпелье – Монако
|2 : 1
|17.01
|23:05
|
Лилль – Ницца
|2 : 1
|18.01
|19:00
|
Ланс – ПСЖ
|1 : 2
|18.01
|21:00
|
Ренн – Брест
|- : -
|18.01
|23:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сент-Этьен – Нант
|- : -
|19.01
|19:15
|
Анже – Осер
|- : -
|19.01
|19:15
|
Реймс – Гавр
|- : -
|19.01
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|13
|1
|4
Новости