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Сегодня, 20:53

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Лансом»

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Полузащитник Фабиан Руис (справа) стал автором первого гола «ПСЖ» в матче против «Ланса» (2:1).
Фото Reuters

«ПСЖ» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции победил «Ланс» — 2:1.

Форвард хозяев Мбала Нзола открыл счет в первом тайме, после перерыва нападающий гостей Брэдли Барколя сначала отдал голевую передачу на полузащитника Фабиана Руиса, а затем отличился сам. Вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» (46 очков) занимает первое место в турнирной таблице лиги 1, «Ланс» (27) — на седьмой строчке.

Франция. Лига 1. 18-й тур
18 янв, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:2
ПСЖ

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2024-2025/
Матвей Сафонов
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 14 4 0 48-16 46
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
 2 : 1
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 2 : 1
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 1 : 2
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 - : -
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
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ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 7
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 13 1 4
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