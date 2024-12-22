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«Ланс» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Кубка Франции

«Ланс» и «ПСЖ» встретятся в Кубке Франции 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото AFP

«Ланс» и «ПСЖ» встретятся в 1/32 финала Кубка Франции в воскресенье, 22 декабря. Начало игры на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция) — в 23.00 по московскому времени.

Транслировать встречу в Лансе будет канал «СТАРТ» (по подписке). Эфир начнется в 22:50, за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ланс» — «ПСЖ» можно в нашем матч-центре.

Франция. Кубок. 1/32 финала
22 дек, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
ПСЖ

«Ланс» в предыдущем розыгрыше Кубка Франции остановился на стадии 1/32 финала, уступив «Монако» (2:2, пенальти — 5:6). «ПСЖ» является действующим обладателем трофея, в финале парижане обыграли «Лион» (2:1) и в 15-й раз стали победителем.

ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Л'Юнион Сен-Жан» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Кубка Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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