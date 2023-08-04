«Ланс» продлил контракт с защитником Дансо
«Ланс» объявил о подписании нового контракта с защитником Кевином Дансо. 24-летний игрок сборной Австрии подписал договор до 2027 года.
Австрийский защитник в 2021 году перешел в «Ланс» из «Аугсбурга». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
В прошлом сезоне Дансо сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Монако
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7
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9
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
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|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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