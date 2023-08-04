«Ланс» продлил контракт с защитником Дансо

«Ланс» объявил о подписании нового контракта с защитником Кевином Дансо. 24-летний игрок сборной Австрии подписал договор до 2027 года.

Австрийский защитник в 2021 году перешел в «Ланс» из «Аугсбурга». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дансо сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.