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Сегодня, 05:51

«Ланс» продлил контракт с защитником Дансо

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ланс» объявил о подписании нового контракта с защитником Кевином Дансо. 24-летний игрок сборной Австрии подписал договор до 2027 года.

Австрийский защитник в 2021 году перешел в «Ланс» из «Аугсбурга». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дансо сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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