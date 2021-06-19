Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Ланс» продлил контракт с главным тренером

01:48

Главный тренер «Ланса» Франк Эз продлил контракт с клубом. 50-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное до 2023 года.

Эз тренирует кроваво-золотых с 2020 года. До этого он в течение трех лет работал с резервной командой «Ланса».

В сезоне-2020/21 «Ланс» набрал 57 очков и занял 7-е место в чемпионате Франции.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?
Не верится, что в отборе Россия громила эту Шотландию 4:0, а Дзюба забивал три. Мнение Рабинера о британском дерби
«В ЦСКА стараются быстро признавать свои ошибки». Интервью Бабаева — о Гончаренко, Оличе, перспективах Березуцкого, Гайче и Фуксе
Шик реализовал пенальти в матче Чехии с Хорватией с неостановленной кровью

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд