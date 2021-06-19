«Ланс» продлил контракт с главным тренером
01:48
Главный тренер «Ланса» Франк Эз продлил контракт с клубом. 50-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное до 2023 года.
Эз тренирует кроваво-золотых с 2020 года. До этого он в течение трех лет работал с резервной командой «Ланса».
В сезоне-2020/21 «Ланс» набрал 57 очков и занял 7-е место в чемпионате Франции.
Читайте также
Не верится, что в отборе Россия громила эту Шотландию 4:0, а Дзюба забивал три. Мнение Рабинера о британском дерби
«В ЦСКА стараются быстро признавать свои ошибки». Интервью Бабаева — о Гончаренко, Оличе, перспективах Березуцкого, Гайче и Фуксе
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю