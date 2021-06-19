«Ланс» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Ланса» Франк Эз продлил контракт с клубом. 50-летний специалист подписал соглашение, рассчитанное до 2023 года.

Эз тренирует кроваво-золотых с 2020 года. До этого он в течение трех лет работал с резервной командой «Ланса».

В сезоне-2020/21 «Ланс» набрал 57 очков и занял 7-е место в чемпионате Франции.