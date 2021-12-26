«Ланс» отреагировал на задержание защитника команды полицией
«Ланс» отреагировал на новость о том, что защитник команды Факундо Медина был задержан полицией.
«Клуб узнал, что один из игроков команды стал предметом уголовного разбирательства из-за частного спора. В этом случае существует много неясных обстоятельств — клуб призывает к максимальной сдержанности и предоставляет компетентным органам право пролить свет на факты данного дела», — говорится в заявлении на официальном сайте
Ранее появилась информация, что аргентинский защитник «Ланса» был взят под стражу по обвинению в преднамеренном насилии в отношении своей бывшей девушки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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