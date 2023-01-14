«Ланс» переиграл «Осер»

«Ланс» переиграл «Осер» в матче 19-го тура чемпионата Франции с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча в середине второго тайма стал полузащитник Пшемислав Франковски.

«Ланс» набрал 44 очка и удерживает второе место в турнирной таблице. «Осер» остается в зоне вылета: 18-е место и 13 очков.