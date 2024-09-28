«Ланс» в меньшинстве сыграл вничью с «Ниццей» в чемпионате Франции

«Ланс» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 0:0.

На 85-й минуте с поля был удален нападающий «Ланса» Анасс Зарури, получивший вторую желтую карточку.

По итогам встречи «Ланс» расположился на четвертом месте в таблице лиги 1, имея в активе десять очков. «Ницца» идет на пятой строчке с восемью баллами.

В следующем матче первенства «Ланс» сыграет в гостях со «Страсбуром», а «Ницца» примет «ПСЖ». Обе встречи пройдут 6 октября.