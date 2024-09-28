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«Ланс» в меньшинстве сыграл вничью с «Ниццей» в чемпионате Франции

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«Ланс» сыграл вничью с «Ниццей» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 0:0.

На 85-й минуте с поля был удален нападающий «Ланса» Анасс Зарури, получивший вторую желтую карточку.

По итогам встречи «Ланс» расположился на четвертом месте в таблице лиги 1, имея в активе десять очков. «Ницца» идет на пятой строчке с восемью баллами.

В следующем матче первенства «Ланс» сыграет в гостях со «Страсбуром», а «Ницца» примет «ПСЖ». Обе встречи пройдут 6 октября.

Франция. Лига 1. 6-й тур
28 сент, 18:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
0:0
Ницца
Футбол
ФК Ланс
ФК Ницца
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 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
5
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
6
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