«Ланс» победил «Ниццу» и вышел на первое место в таблице Лиги 1
«Ланс» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 16-го тура Лиги 1 — 2:0.
У хозяев голы забил нападающий Одсонн Эдуард на 15-й и 57-й минутах.
«Ланс» набрал 37 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» с 17 очками — на 13-й строчке.
В параллельном матче 16-го тура «Лилль» на выезде победил «Осер» со счетом 4:3. У «Лилля» голы на счету Хакона Харальдссона (9-я минута), Набиля Бенталеба (77-я), Сорибы Диауна (80-я) и Бенджамина Андре (86-я). У «Осера» дубль оформил Лассин Синайоко (57-я и 83-я), также гол в свои ворота забил защитник «Лилля» Кансель Мбемба.
Еще в одном матче «Страсбур» и «Лорьян» сыграли вничью — 0:0.
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4
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5
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6
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7
|Монако
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
|00:00
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