«Ланс» победил «Ниццу» и вышел на первое место в таблице Лиги 1

«Ланс» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 16-го тура Лиги 1 — 2:0.

У хозяев голы забил нападающий Одсонн Эдуард на 15-й и 57-й минутах.

«Ланс» набрал 37 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» с 17 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.

14 декабря 2025, 19:15. Боллар-Делелис (Ланс)

В параллельном матче 16-го тура «Лилль» на выезде победил «Осер» со счетом 4:3. У «Лилля» голы на счету Хакона Харальдссона (9-я минута), Набиля Бенталеба (77-я), Сорибы Диауна (80-я) и Бенджамина Андре (86-я). У «Осера» дубль оформил Лассин Синайоко (57-я и 83-я), также гол в свои ворота забил защитник «Лилля» Кансель Мбемба.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.

14 декабря 2025, 19:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)

Еще в одном матче «Страсбур» и «Лорьян» сыграли вничью — 0:0.