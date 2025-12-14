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14 декабря 2025, 21:12

«Ланс» победил «Ниццу» и вышел на первое место в таблице Лиги 1

Сергей Ярошенко

«Ланс» на своем поле обыграл «Ниццу» в матче 16-го тура Лиги 1 — 2:0.

У хозяев голы забил нападающий Одсонн Эдуард на 15-й и 57-й минутах.

«Ланс» набрал 37 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» с 17 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.
14 декабря 2025, 19:15. Боллар-Делелис (Ланс)
Ланс
2:0
Ницца

В параллельном матче 16-го тура «Лилль» на выезде победил «Осер» со счетом 4:3. У «Лилля» голы на счету Хакона Харальдссона (9-я минута), Набиля Бенталеба (77-я), Сорибы Диауна (80-я) и Бенджамина Андре (86-я). У «Осера» дубль оформил Лассин Синайоко (57-я и 83-я), также гол в свои ворота забил защитник «Лилля» Кансель Мбемба.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.
14 декабря 2025, 19:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
3:4
Лилль

Еще в одном матче «Страсбур» и «Лорьян» сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.
14 декабря 2025, 19:15. ла Мено (Страсбург)
Страсбур
0:0
Лорьян

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ФК Ланс
ФК Лилль
ФК Лорьян
ФК Ницца
ФК Осер
ФК Страсбур
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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