«Ланс» с крупным счетом победил «Ниццу»

«Ланс» с крупным счетом победил «Ниццу» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Хозяева разгромили гостей со счетом 3:0.

Отметим, что «Ланс» заканчивал матч вдесятером, а «Ницца» — вдевятером.

«Ланс» набрал 47 очков и идет на 8-м мете в лиге 1. «Ницца» осталась на пятой строчке (51).