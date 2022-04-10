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Сегодня, 20:03

«Ланс» с крупным счетом победил «Ниццу»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ланс» с крупным счетом победил «Ниццу» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Хозяева разгромили гостей со счетом 3:0.

Отметим, что «Ланс» заканчивал матч вдесятером, а «Ницца» — вдевятером.

«Ланс» набрал 47 очков и идет на 8-м мете в лиге 1. «Ницца» осталась на пятой строчке (51).

Франция. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 18:05. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:0
Ницца
Голы
Калимуэндо, 51 (1:0), Дукуре, 55 (2:0), Калимуэндо, 67 (3:0)
Ланс
Лека Дансо Медина Айдара Гради Фофана (Берг, 82) Да Кошта (Клаусс, 74) Дукуре Сотока (Мачадо, 90) Ганаго (Калимуэндо, 46) Франковски
Ницца
Бенитес Данте Аталь (Лотомба, 45) Тодибо (Данилюк, 81) Бард (Тюрам, 68) Росарио Лемина Делор Гуири (Браими, 68) Клайверт (Стенгс, 68) Гессан
Предупреждения
Дукуре 31’, Сотока 66’  -  Гессан 38’, Гуири 45+3’, Лемина 50’
Удаления
Айдара 17’, Лемина 57’ (вторая ж.к), Данте 90+1’
Судьи
Делажо (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
ФК Ланс
ФК Ницца
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
10
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 6 : 2
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 3
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 1 : 6
10.04 14:00
Бордо – Метц
 3 : 1
10.04 16:00
Анже – Лилль
 1 : 1
10.04 16:00
Брест – Нант
 1 : 1
10.04 16:00
Монако – Труа
 2 : 1
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 3 : 0
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
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Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
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