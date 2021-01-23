«Ланс» дома уступил «Ницце»
20:55
«Ницца» обыграла «Ланс» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Единственный мяч забил Юсеф Аталь. «Ницца» набрала 26 очков и занимает 13-е место. У «Ланса» 31 очко и седьмая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
21-й тур
«Ланс» — «Ницца» — 0:1 (0:0)
Гол: Аталь, 49.
«Ланс»: Лека, Мишлен (Маурисио, 74), Фортес, Гради (Клаусс, 61), Медина, Бура, Какюта (Фофана, 59), Каюзак, Дукуре (Банза, 59), Сотока (Калимуэндо, 59), Ганаго.
«Ницца»: Бенитес, Камара, Аталь (Лотомба, 51), Салиба, Данилюк, Робсон Бамбу, Рен-Аделаид, Ле Мелу, Будауи, Дольберг (Маолида, 76), Гуири (Ндой, 86).
Предупреждения: Каюзак, 61. Фортес, 68. Будауи, 90.
Судья: Бен Эль-Хадж.
23 января. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
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