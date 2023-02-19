«Ланс» обыграл «Нант» в матче лиги 1

«Ланс» обыграл «Нант» со счетом 3:1 в матче 24-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей забили Дейвер Мачадо и Адриен Томассон. Еще один гол в пользу «Ланса» забил Шарль Траоре в свои ворота. За проигравшую команду отметился Флоран Молле.

«Ланс» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1 (49 очков). «Нант» находится на 13-й строчке (28).