«Нант» и «Ланс» сыграли вничью в чемпионате Франции

«Нант» и «Ланс» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе «Ланса» голы забили Давид Да Кошта и Арно Калимуэндо. У «Нанта» отличился Мозес Саймон, который оформил дубль.

«Ланс» набрал 55 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Нанта» 51 очко и 9-я позиция.