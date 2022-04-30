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Сегодня, 19:55

«Нант» и «Ланс» сыграли вничью в чемпионате Франции

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Нант» и «Ланс» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 2:2.

В составе «Ланса» голы забили Давид Да Кошта и Арно Калимуэндо. У «Нанта» отличился Мозес Саймон, который оформил дубль.

«Ланс» набрал 55 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Нанта» 51 очко и 9-я позиция.

Франция. Лига 1. 35-й тур
30 апр, 18:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:2
Нант
Голы
Саймон, 8 (0:1), Саймон, 32 (0:2), Да Кошта, 67 (1:2), Калимуэндо, 81 (2:2)
Ланс
Лека Ву Айдара (Мачадо, 63) Гради Фофана Клаусс Да Кошта (Какюта, 82) Дукуре Сотока (Калимуэндо, 63) Ганаго (Саид, 63) Франковски (Фариньес, 20)
Нант
Лафон Паллуа Аппиа Силла Чиривелья (Перейра де Са, 46) Сиприен (Дуке, 86) Мутуссами Коко (Коршья, 80) Коло Муани (Кулибали, 70) Саймон (Букари, 70) Мерлен
Предупреждения
Перейра де Са 53’, Сиприен 62’, Мутуссами 74’, Паллуа 79’, Лафон 81’
Удаления
Лека 19’
Судьи
Леонар (Франция)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Локомотив 1
1-й тайм

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 0
Манчестер Сити 1
1-й тайм

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 4
Эспаньол 0
Матч завершен

П1

18%

1.46

ТБ 2.5

29%

1.69

Ф1 (-1)

20%

1.74
Футбол
ФК Ланс
ФК Нант
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 34 18 5 11 75-36 59
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 34 13 12 9 42-40 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 34 12 9 13 43-48 45
12
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
13
 Реймс 34 9 13 12 36-37 40
14
 Анже 34 8 11 15 38-51 35
15
 Лорьян 34 8 10 16 33-57 34
16
 Клермон Фут 34 8 9 17 35-63 33
17
 Труа 34 8 9 17 30-47 33
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 34 4 12 18 29-60 24
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29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 2 : 2
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 - : -
1.05 14:00
Труа – Лилль
 - : -
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 - : -
1.05 16:00
Монако – Анже
 - : -
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 - : -
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
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Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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 28 2 6
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