«Монпелье» на выезде обыграл «Ланс»

«Монпелье» в матче 14-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Ланс» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Гаэль Какюта и Йонас Омлин, забивший в свои ворота. Гости ответили точными ударами Стефи Мавидиди, Педру Мендеша и Гаэтана Лаборда.

После этого матча «Монпелье» с 26 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Ланс» с 21 очком — на восьмой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«Ланс» — «Монпелье» — 2:3 (1:2)

Голы: Мавидиди, 16 (0:1). Мендеш, 26 (0:2). Омлин, 36 — в свои ворота (1:2). Какюта, 50 — с пенальти (2:2). Лаборд, 69 (2:3).

«Ланс»: Лека, Айдара, Силла (Мишлен, 77), Фортес (Банза, 83), Баде, Какюта, Каюзак, Фофана, Клаусс (Бура, 77), Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 69).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш, Ферри, Ристич, Саванье (Юн Иль Лок, 80), Молле (Илтон, 89), Самбия, Делор, Лаборд, Мавидиди (Долли, 80).

Предупреждения: Мендеш, 38. Каюзак, 75.

Судья: Стина (Франция).

12 декабря. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».