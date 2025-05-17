«Ланс» и «Монако» встретятся в матче заключительного, 34-го тура французской лиги 1 в субботу, 17 мая. Игра проходит на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Ланс» — «Монако» можно будет следить в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур.

17 мая 2025, 22:00. Боллар-Делелис (Ланс)

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей 34-го тура в формате мультикаста.

«Ланс» идет на девятом месте в чемпионате Франции с 49 очками. «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 61 очком.