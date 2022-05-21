«Монако» упустил победу над «Лансом» и занял третье место в чемпионате Франции

«Монако» не смог победить «Ланс» и упустил прямую путевку в Лигу чемпионов

«Монако» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью с «Лансом» со счетом 2:2.

Хозяева сравняли счет на 90+6-й минуте встречи — гол забил Игнатиус Ганаго. Этот мяч лишил «Монако» второго места в чемпионате Франции и прямой путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон (команда сыграет в квалификации за выход в групповой турнир ЛЧ).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин был заменен на 58-й минуте. Вместо него вышел Майрон Боаду.

Второе место в чемпионате Франции сезона-2021/22 занял «Марсель», который разгромил «Страсбур» со счетом 4:0.

Отметим, что «Марсель» обогнал «Монако» на два очка в борьбе за второе место. В случае победы монегасков в последнем туре они бы стали вторым и обогнали «Марсель» по дополнительным показателям (по разности забитых и пропущенных мячей).

В других матчах тура «Бордо» победил «Брест» (4:2), а «Лион» обыграл «Клермон» (2:1).

Подробно с таблицей чемпионата Франции сезона-2021/22 можно ознакомиться на сайте «СЭ».