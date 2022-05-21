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21 мая, 23:58

«Монако» упустил победу над «Лансом» и занял третье место в чемпионате Франции

«Монако» не смог победить «Ланс» и упустил прямую путевку в Лигу чемпионов
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Монако» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью с «Лансом» со счетом 2:2.
Фото AS_Monaco, Twitter

«Монако» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью с «Лансом» со счетом 2:2.

Хозяева сравняли счет на 90+6-й минуте встречи — гол забил Игнатиус Ганаго. Этот мяч лишил «Монако» второго места в чемпионате Франции и прямой путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон (команда сыграет в квалификации за выход в групповой турнир ЛЧ).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин был заменен на 58-й минуте. Вместо него вышел Майрон Боаду.

Второе место в чемпионате Франции сезона-2021/22 занял «Марсель», который разгромил «Страсбур» со счетом 4:0.

Отметим, что «Марсель» обогнал «Монако» на два очка в борьбе за второе место. В случае победы монегасков в последнем туре они бы стали вторым и обогнали «Марсель» по дополнительным показателям (по разности забитых и пропущенных мячей).

В других матчах тура «Бордо» победил «Брест» (4:2), а «Лион» обыграл «Клермон» (2:1).

Подробно с таблицей чемпионата Франции сезона-2021/22 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 38-й тур
21 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:2
Монако
Голы
Франковски, 30 (1:0), Бадиашиле, 34 (1:1), Бен-Йеддер, 62 (1:2), Дансо, 90 (2:2)
Ланс
Фариньес Медина Дансо Гради (Каюзак, 89) Франковски (Мачадо, 69) Фофана Дукуре Клаусс Да Кошта (Жан, 81) Сотока (Саид, 69) Калимуэндо (Ганаго, 80)
Монако
Нюбель Кайю Энрике (Марипан, 87) Бадиашиле Дисаси Агилар Тшуамени Фофана Головин (Боаду, 58) Фолланд Вандерсон (Якобс, 72) Бен-Йеддер (Матазо, 87)
Предупреждения
Дансо 32’, Гради 84’  -  Фолланд 84’, Тшуамени 86’, Кайю Энрике 88’
Судьи
Бастьен (Франция)

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Основные источники исследования

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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ФК Монако
1
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
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ПСЖ

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Ницца

 33 2 4
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