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«Марсель» победил «Ланс» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Марсель» на выезде обыграл «Ланс» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Победу гостям принесли голы Валентена Ронжье (49-я минута), Луиса Энрике (57-я) и Пьера-Эмиля Хейбьерга (89-я).

Единственный мяч хозяев на 80-й минуте забил Анжело Фюльжени.

«Марсель» (23 очка) остается на третьем месте в лиге 1. «Ланс» (17) идет восьмым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 нояб, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:3
Марсель

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Ланс
ФК Марсель
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2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 12 4 5 3 13-12 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
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 - : -
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