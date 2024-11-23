«Марсель» победил «Ланс» в лиге 1

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«Марсель» на выезде обыграл «Ланс» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Победу гостям принесли голы Валентена Ронжье (49-я минута), Луиса Энрике (57-я) и Пьера-Эмиля Хейбьерга (89-я).

Единственный мяч хозяев на 80-й минуте забил Анжело Фюльжени.

«Марсель» (23 очка) остается на третьем месте в лиге 1. «Ланс» (17) идет восьмым в турнирной таблице.