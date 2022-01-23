Гол Пайета с пенальти принес «Марселю» победу над «Лансом»
«Марсель» в матче 22-го тура чемпионата Франции обыграл «Ланс» со счетом 2:0.
Отличились Димитри Пайет, который реализовал пенальти, а также Седрик Бакамбю.
После этого матча «Марсель» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ланс» с 33 очками — на седьмой строчке.
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|
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|4
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|40
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
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|21
|10
|5
|6
|41-25
|35
|
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|10
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|
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|
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|
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|
15
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|21
|5
|5
|11
|19-29
|20
|
16
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|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
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|Клермон Фут
|21
|4
|6
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|20-38
|18
|
18
|Лорьян
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|21.01
|23:00
|
Лион – Сент-Этьен
|1 : 0
|22.01
|19:00
|
Брест – Лилль
|2 : 0
|22.01
|23:00
|
Ланс – Марсель
|0 : 2
|23.01
|15:00
|
Метц – Ницца
|- : -
|23.01
|17:00
|
Анже – Труа
|- : -
|23.01
|17:00
|
Бордо – Страсбур
|- : -
|23.01
|17:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|23.01
|17:00
|
Нант – Лорьян
|- : -
|23.01
|19:05
|
Монпелье – Монако
|- : -
|23.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
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|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|17
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
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|1
|5
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