«Лион» обыграл «Ланс» в первом туре лиги 1
«Лион» на выезде победил «Ланс» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 1:0.
Гол на 45+1-й минуте забил Жорж Микаутадзе.
«Лион» во втором туре примет «Метц», «Ланс» сыграет в гостях с «Гавром».
