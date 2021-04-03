«Лион» свел вничью матч с «Лансом»
«Ланс» принимал «Лион» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Лион» набрал 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ланс» идет пятым, но отстает от соперника на 12 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
«Ланс» — «Лион» — 1:1 (0:0)
Голы: Клаусс, 65 (1:0). Лукас Пакета, 81 (1:1).
«Ланс»: Лека, Айдара, Фортес (Бура, 66), Гради, Баде, Какюта, Каюзак, Фофана, Клаусс (Мишлен, 76), Дукуре (Маурисио, 90+6), Сотока (Банза, 76).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 59), Тиагу Мендес (Слимани, 70), Лукас Пакета, Гимарайнс (Какере, 59), Депай, Корне (Бард, 76), Токо-Экамби, Кадевере (Шерки, 76).
Предупреждения: Фортес, 6. Гимарайнс, 7. Депай, 48. Сотока, 70. Де Шильо, 78. Мишлен, 87.
Удаление: Слимани, 90.
Судья: Мийо (Франция).
3 апреля. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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