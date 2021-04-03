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«Лион» свел вничью матч с «Лансом»

3 апреля 2021, 23:53
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«Ланс» принимал «Лион» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Лион» набрал 61 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ланс» идет пятым, но отстает от соперника на 12 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

«Ланс» — «Лион» — 1:1 (0:0)

Голы: Клаусс, 65 (1:0). Лукас Пакета, 81 (1:1).

«Ланс»: Лека, Айдара, Фортес (Бура, 66), Гради, Баде, Какюта, Каюзак, Фофана, Клаусс (Мишлен, 76), Дукуре (Маурисио, 90+6), Сотока (Банза, 76).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 59), Тиагу Мендес (Слимани, 70), Лукас Пакета, Гимарайнс (Какере, 59), Депай, Корне (Бард, 76), Токо-Экамби, Кадевере (Шерки, 76).

Предупреждения: Фортес, 6. Гимарайнс, 7. Депай, 48. Сотока, 70. Де Шильо, 78. Мишлен, 87.

Удаление: Слимани, 90.

Судья: Мийо (Франция).

3 апреля. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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