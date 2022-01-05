Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лилль» проиграл «Лансу» в 1/8 финала Кубка Франции, пропустив на 95-й минуте

01:06
4 января. «Ланс» — «Лилль» — 1:2. Секо Фофана в атаке. Фото Twitter
4 января. «Ланс» — «Лилль» — 1:2. Секо Фофана в атаке. Фото Twitter
Теги:

«Лилль» проиграл «Лансу» в матче 1/16 финала Кубка Франции. В первом тайме 20-летний Амаду Онана оформил дубль. После перерыва кроваво-золотым удалось отыграть один мяч благодаря голу Секо Фофана, а на последних секундах встречи он забил второй мяч и спас команду от поражения. В серии пенальти оказались точнее игроки «Ланса».

В 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» встретится с «Монако», за который выступает Александр Головин.

Франция. Кубок. 1/16 финала
04 янв, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:2
Лилль
Голы
Онана, 28 (0:1), Онана, 33 (0:2), Фофана, 67 (1:2), Фофана, 90+5 (2:2)
Ланс
Фариньес Дансо (Берг, 75 ) Ву Медина Фофана Клаусс Да Кошта (Какюта, 64 ) Дукуре Сотока (Саид, 63 ) Калимуэндо (Бальде, 86 ) Франковски (Жан, 63 )
Лилль
Грбич Тиагу Джало Ботман Гудмундссон (Лихаджи, 74) Жозе Фонти Мандава Ренату Санчеш Гомеш (Пье, 85) Онана Бамба Юсуф Языджи (Дабила, 90+4)
Предупреждения
Фофана 90  -  Мандава 72, Грбич 90
Судьи
Делажо

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной
В Госдуме указали на выгоду Запада от протестов в Казахстане
1
0
Реклама