«Лилль» проиграл «Лансу» в 1/8 финала Кубка Франции, пропустив на 95-й минуте

«Лилль» проиграл «Лансу» в матче 1/16 финала Кубка Франции. В первом тайме 20-летний Амаду Онана оформил дубль. После перерыва кроваво-золотым удалось отыграть один мяч благодаря голу Секо Фофана, а на последних секундах встречи он забил второй мяч и спас команду от поражения. В серии пенальти оказались точнее игроки «Ланса».

В 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» встретится с «Монако», за который выступает Александр Головин.