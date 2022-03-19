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Сегодня, 20:55

«Ланс» победил «Клермон» в чемпионате Франции

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Ланс» обыграл «Клермон» в матче 29-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

В составе «Ланса» отличились Кевин Дансо, Флориан Сотока и Массадьо Айдара. Единственный гол «Клермона» забил Эльбасан Рашани.

«Ланс» набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Клермона» 28 очков и 16-я строчка.

Франция. Лига 1. 29-й тур
19 мар, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:1
Клермон Фут
Голы
Рашани, 9 (0:1), Дансо, 39 (1:1), Сотока, 45+4 (2:1), Айдара, 58 (3:1)
Ланс
Фариньес Дансо Айдара Гради Фофана (Берг, 76) Клаусс (Мачадо, 89) Да Кошта (Какюта, 76) Дукуре Сотока (Саид, 89) Ганаго (Калимуэндо, 65) Франковски
Клермон Фут
Джоко Унтонджи Зедадка Ожье Сейду (Менди, 90) Маньин Бертомье (Кауи, 64) Гастьен Да Кунья (Доссу, 64) Рашани (Амель, 83) Байо (Кьей, 64)
Предупреждения
Айдара 82’  - 
Судьи
Стина (Франция)

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Основные источники исследования

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
7
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
8
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
9
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
10
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
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 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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Сент-Этьен – Труа
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Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
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Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
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Лионель Месси

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