«Ланс» победил «Клермон» в чемпионате Франции

«Ланс» обыграл «Клермон» в матче 29-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

В составе «Ланса» отличились Кевин Дансо, Флориан Сотока и Массадьо Айдара. Единственный гол «Клермона» забил Эльбасан Рашани.

«Ланс» набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Клермона» 28 очков и 16-я строчка.