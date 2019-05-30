"Ланс" и "Дижон" сыграли вничью в первом стыковом матче за место в лиге 1 (1:1). Голом в составе хозяев отметился полузащитник Жан-Рикне Беллегард, у гостей отличился хавбек Квон Чхан Хун. Ответный матч пройдет в воскресенье, 2 июня.

Франция

Переходные матчи

"Ланс" - "Дижон" - 1:1 (0:0)

Голы: Беллегард, 49 (1:0). Квон Чхан Хун, 81 (1:1).

"Ланс": Вашу, Айдара, Тахрат, Сентонз (Менди, 84), Фортес, Дюверн, Жилле, Дукуре, Беллегард (Ба, 77), Амброз (Банза, 83), Гомис.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик (Хаддади, 70), Кулибали, Альфонс, Бальмон (Квон Чхан Хун, 77), Слити (Абед, 89), Марье, Жанно, Саид.

Предупреждения: Бальмон, 5. Лотоа, 10. Кулибали, 23. Сентонз, 78.

Судья: Делерю.

30 мая. Ланс. Стадион "Боллар-Делелис".

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