«Гавр» отыгрался с 0:2 и победил «Ланс» в матче лиги 1
«Гавр» на выезде победил «Лансом» в матче 24-го тура лиги 1 — 4:3.
У гостей гол и результативную передачу сделали Андре Айю и Исса Сумаре. У хозяев мячами отметились Нил Эль-Айнауи, Рубен Агилар и Флориан Сотока. Победу «Гавру» принес реализованный Ахмедом Хассаном пенальти.
Гости к 19-й минуте уступали со счетом 0:2.
«Гавр» набрал 20 очков и занимает 16-е место в таблице. «Ланс» с 33 очками — на 8-й строчке.
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
|- : -
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|Ле Ман – Брест
|- : -
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|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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