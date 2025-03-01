«Гавр» отыгрался с 0:2 и победил «Ланс» в матче лиги 1

«Гавр» на выезде победил «Лансом» в матче 24-го тура лиги 1 — 4:3.

У гостей гол и результативную передачу сделали Андре Айю и Исса Сумаре. У хозяев мячами отметились Нил Эль-Айнауи, Рубен Агилар и Флориан Сотока. Победу «Гавру» принес реализованный Ахмедом Хассаном пенальти.

Гости к 19-й минуте уступали со счетом 0:2.

«Гавр» набрал 20 очков и занимает 16-е место в таблице. «Ланс» с 33 очками — на 8-й строчке.