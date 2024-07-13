«Ланс» договорился с «Краснодаром» о трансфере Сперцяна
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во Франции, сообщает Arm?nie Football.
По сведениям источника, на 24-летнего игрока претендует «Ланс». Стороны уже достигли договоренности о переходе игрока. В ближайшее время Сперцян примет решение.
В сезоне-2023/24 Сперцян провел за «Краснодар» 33 матча, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.
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