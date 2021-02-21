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«Ланс» в большинстве победил «Дижон»

18:57
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«Ланс» принимал «Дижон» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

«Дижон» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Абубакара Камара.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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