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Сегодня, 17:54

«Ланс» обыграл «Брест» и одержал вторую победу на старте чемпионата Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ланс» на своем поле победил «Брест» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.

На 19-й минуте счет открыл Джоаннер Чавес. В конце первого тайма преимущество хозяев удвоилось после автогола Жюльена Ле Кардинала.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — на 89-й минуте красную карточку получил Дэйвер Мачадо.

«Ланс» (6 очков) одержал вторую победу на старте сезона и делит лидерство по очкам с «ПСЖ», «Лиллем» и «Монако». «Брест» (0) замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 2-й тур
25 авг, 16:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:0
Брест
Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Брест
ФК Ланс
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
5
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
6
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
8
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
10
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
11
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
12
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
13
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
14
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
18
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
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23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 0 : 2
24.08 20:00
Лилль – Анже
 2 : 0
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 0 : 2
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
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