«Ланс» обыграл «Брест» и одержал вторую победу на старте чемпионата Франции

«Ланс» на своем поле победил «Брест» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.

На 19-й минуте счет открыл Джоаннер Чавес. В конце первого тайма преимущество хозяев удвоилось после автогола Жюльена Ле Кардинала.

В концовке хозяева остались в меньшинстве — на 89-й минуте красную карточку получил Дэйвер Мачадо.

«Ланс» (6 очков) одержал вторую победу на старте сезона и делит лидерство по очкам с «ПСЖ», «Лиллем» и «Монако». «Брест» (0) замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции.