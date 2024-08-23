«Ланс» арендовал Сатриано у «Интера»

Форвард «Интера» Мартин Сатриано арендован «Лансом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним уругвайцем рассчитано до конца сезона-2024-25 с обязательством выкупа.

В минувшем сезоне Сатриано провел в аренде в «Бресте» 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.