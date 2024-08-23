Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:45

«Ланс» арендовал Сатриано у «Интера»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Интера» Мартин Сатриано арендован «Лансом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним уругвайцем рассчитано до конца сезона-2024-25 с обязательством выкупа.

В минувшем сезоне Сатриано провел в аренде в «Бресте» 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ланс
0
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Фигурист Ангелопол нашел себе четвертую партнершу за год
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Страсбур» подписал 18-летнего Сарра из «Лиона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
2
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
7
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
8
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
9
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
15
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
18
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 - : -
24.08 18:00
Лион – Монако
 - : -
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
25.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Рубен Агилар

Рубен Агилар

Ланс

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Муса Аль-Таамари

Муса Аль-Таамари

Монпелье

 1 0 1
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости