«Ланс» обыграл «Анже» и поднялся на вторую строчку в чемпионате Франции

«Ланс» в матче 28-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже» со счетом 3:0.

Дубль оформил Лои Опенда, еще один гол забил Секо Фофана.

После этого матча «Ланс» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Марсель», у которого матч в запасе, на одно очко. «Анже» с 10 очками — на последней строчке.