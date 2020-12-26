Ландро считает неразумным назначение Доменека на пост тренера «Нанта»

Бывший вратарь и капитан «Нанта» Микаэль Ландро раскритиковал приход Раймона Доменека на пост главного тренера «канареек». Ожидается, что в субботу о назначении специалиста будет объявлено официально.

— То, что происходит, это неразумно, — цитирует L'Equipe Ландро. — Он президент союза тренеров. Он сам говорил о том, что после 65 лет не стоит тренировать, и о том, что с шестимесячным контрактом нужно быть очень осторожным.