Лаборд, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Ренна»
Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд продолжит карьеру в «Ренне». Бретонский клуб купил 27-летнего француза, подписав контракт на 4 года.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
Напомним, в мае Лаборд признался в интервью L'Equipe, что заинтересован в переходе в «Зенит».
В сезоне-2020/21 Лаборд провел 43 матча за «Монпелье», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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