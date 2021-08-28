Лаборд, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Ренн»

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд близок к переходу в «Ренн». По информации 90football.fr, 27-летний француз сам хочет присоединиться к бретонскому клубу, несмотря на то, что есть варианты из Англии и Испании — «Вест Хэм» и «Севилья» хотят заполучить игрока.

Напомним, в мае Лаборд признался в интервью L'Equipe, что заинтересован в переходе в «Зенит».

В сезоне-2020/21 Лаборд провел 43 матча за «Монпелье», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.