Кюрзава продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава заключил новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает Twitter парижан.

Действующей договор 27-летнего француза истекал 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось об интересе к Кюрзава со стороны «Челси», «Арсенал», «Атлетико» и «Милана».

В сезоне-2019/20 Кюрзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил гол и заработал шесть желтых карточек.