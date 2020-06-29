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Кюрзава продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года

29 июня 2020, 19:05
Левен Кюрзава. Фото Reuters
Левен Кюрзава. Фото Reuters
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава заключил новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает Twitter парижан.

Действующей договор 27-летнего француза истекал 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось об интересе к Кюрзава со стороны «Челси», «Арсенал», «Атлетико» и «Милана».

В сезоне-2019/20 Кюрзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил гол и заработал шесть желтых карточек.

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