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Кюрзава интересуются клубы из Англии и Италии

12:08
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может сменить команду. На 27-летнего француза претендует ряд английских клубов. Также он входит в сферу интересов «Милана», сообщает L'Equipe.

Контракт Кюрзава с «ПСЖ» рассчитан еще на полгода. Зимой клуб может продать его за 8-10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кюрзава провел за «ПСЖ» 8 матчей в чемпионате Франции.

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