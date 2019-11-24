Кюрзава интересуются клубы из Англии и Италии

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может сменить команду. На 27-летнего француза претендует ряд английских клубов. Также он входит в сферу интересов «Милана», сообщает L'Equipe.

Контракт Кюрзава с «ПСЖ» рассчитан еще на полгода. Зимой клуб может продать его за 8-10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кюрзава провел за «ПСЖ» 8 матчей в чемпионате Франции.

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