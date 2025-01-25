Кварацхелия выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реймсом» в чемпионате Франции, Сафонов — на скамейке запасных

«ПСЖ» объявил стартовый состав перед матчем с «Реймсом» в 19-м туре чемпионата Франции.

С первых минут у парижан выйдет грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, для которого это выступление станет дебютным в составе «ПСЖ». Российский голкипер команды Матвей Сафонов остался в запасе.

23-летний грузин присоединился к парижскому клубу 17 января 2025 года, перейдя из «Наполи».

«ПСЖ»: Доннарумма, Бералдо, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Руис, Дуэ, Кан Ин, Кварацхелия, Дембеле, Рамуш.

Матч «ПСЖ» — «Реймс» пройдет в Париже и стартует в 23.05 по московскому времени.