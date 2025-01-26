Кварацхелия прокомментировал дебют за «ПСЖ» против «Реймса»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:1).

«Это был сложный матч, но мы могли победить. Нужно продолжать двигаться вперед, много работать, и тогда придут хорошие результаты. Мы могли забить несколько раз, но не сделали этого. Думаю, и не выиграли по этой же причине», — приводит слова Кварацхелии DAZN.

Кварацхелия дебютировал за парижан, отметился результативной передачей и был заменен на 83-й минуте.

После этого матча «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 22 очками — на 12-й строчке.