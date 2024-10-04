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Кузнецов — о Головине: «Он может стать легендой «Монако». Если уходить, то только за деньгами»

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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Он молодец! Саша — лучший российский легионер в Европе. Стал капитаном команды, так что все заслуженно. Переход в более сильный клуб в будущем?

Есть ли смысл в этом, когда ты играешь за команду, в которой завоевал уважение, ты стал капитаном, у тебя все получается. Нет смысла переходить в другой клуб. Он там живет, наверняка что-то купил уже. Если уходить, то только за деньгами. Еще непонятно, как его примут в другой команде. А тут он может стать легендой «Монако», — сказал Кузнецов «СЭ».

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после 6 туров, набрав 16 очков.

Дарик Агаларов

Александр Головин
ФК Монако
Дмитрий Кузнецов
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 Марсель 6 4 1 1 15-7 13
4
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 Брест 6 2 0 4 8-13 6
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 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
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