Куман все еще хочет видеть Депая в «Барселоне»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может покинуть французский клуб в зимнее трансферное окно. Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман все еще хочет видеть 26-летнего голландца в своей команде, сообщает Sport.es.

В сезоне-2020/21 26-летний голландец провел за «Лион» 6 матчей, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро. Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Форвард мог перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.