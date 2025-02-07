«ПСЖ» сыграет против клуба 4-го дивизиона в четвертьфинале Кубка Франции

В четверг, 6 февраля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции.

Соперником «ПСЖ» будет «Стад Бриошен» из национальной лиги 2 (4-й дивизион страны), «Брест» встретится с «Дюнкерком» (Лига 2), «Канн» из четвертого дивизиона сыграет с «Генгамом» (Лига 2), а «Реймсу» будет противостоять «Анже».

Четвертьфинальные матчи Кубка Франции запланированы на 25-26 февраля.