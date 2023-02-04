Гальтье: «Месси объединяет команду. Он очень важен в нашей игре»

Главный тренер «ПСЖ» Кристофер Гальтье заявил, что нападающий Линель Месси является важной частью команды.

4 февраля «ПСЖ» благодаря голу Месси обыграл «Тулузу» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

«Месси объединяет команду. Очевидно, что не хватает нескольких игроков, не только Мбаппе и Неймара, но и Верратти, Рамоса... Он берет на себя эту роль лидера, он прирожденный лидер. Он очень важен в нашей игре, важный ориентир. Он берет на себя много инициативы. Мы должны давать ему мяч еще чаще», — приводит слова Гальте RMC Sport.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиге 1, набрав 54 очка.