Кристоф Гальтье: "В раздевалке я аплодировал своим игрокам"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье поблагодарил команду за сезон. В заключительном туре чемпионата Франции "Лилль" проиграл "Ренну" (1:3), но финишировал в лиге 1 вторым.

– Это был прекрасный заключительный матч, обе команды атаковали, – цитирует AFP Гальтье. – Мы видим, что "Ренн" вырос по ходу сезона. Это мощная команда. Мы хотели победить, но не смогли – "Ренн" был слишком хорош. Конечно, я немного расстроен.

Но это замечательная концовка сезона. Мы вместе прошли интересное приключение. Футболисты выросли невероятно, руководство клуба проделало блестящую работу. В раздевалке я аплодировал своим игрокам, поздравлял их и благодарил.